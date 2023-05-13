Оккупанты набирают в войска людей с психологическими расстройствами, - Генштаб

Российские военные набирают в войска людей, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психологических расстройств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"С целью пополнения потерь в живой силе в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц. Известно, что среди вновь прибывшего личного состава есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств", - говорится в сообщении Генштаба.
Кроме того, в последнее время, на фоне значительных потерь, войска РФ усиливают контрразведывательные меры на временно оккупированных территориях. В частности, увеличилось количество постов и патрулей в Ялте Донецкой области.
Ранее мы писали, что оккупанты начали мобилизацию во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Группа мужчин из числа "бюджетников", уже отправлена на медкомиссию.
Напомним, оккупанты принудительно мобилизуют заключенных в Луганской области.
РБК-Украина также сообщало, что захватчики готовят новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях, в армию будут привлекать несовершеннолетних.
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