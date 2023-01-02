Оккупанты могут нанести повторный удар по Днепропетровской области из РСЗО: в РВА предупредили граждан

Российские оккупанты вечером 2 января могут нанести удар по Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.
"РСЗО повторно, внимание прибрежным территориям", - указал чиновник.
В Никопольском районе объявлена воздушная тревога.
Граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Напомним, захватчики 31 декабря обстреляли город Никополь с использованием реактивных систем залпового огня.
Ночью 1 января россияне повредили в городе более десяти домов.
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