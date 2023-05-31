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Оккупанты минируют завод в Крыму, известный своими опасными выбросами

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Крым, Среда 31 мая 2023 13:28
Оккупанты минируют завод в Крыму, известный своими опасными выбросами Фото: оккупанты минируют завод "Титан" в аннексированном Крыму (соцсети)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты принялись минировать завод "Титан", расположенный возле временно захваченного крымского города Армянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Атеш".

Не исключено, как отмечается, что таким образом российские захватчики боятся появления ВСУ на админгранице с аннексированным полуостровом и таким образом хотят остановить наступление украинских сил, обвинив Украину якобы в "экологическом терроризме".

Чем известен завод "Титан"

В ночь на 24 августа 2018 года на заводе "Титан", занимающимся производством оксида титана, произошло экологическое ЧП с выбросом опасных веществ. Эти выбросы могут вызвать раздражение кожи, слизистых оболочек носа и глаз.

9 сентября стало известно, что завод остановил производство, но уже 20 октября оккупанты снова начали запускать оборудование, хотя буквально 11-го сообщалось о новых выбросах. Из-за этой ЧС, в частности, с юга Херсонской области эвакуировали 500 человек.

Меньше чем через год, в июне 2019 года местные жители снова начали жаловаться на выбросы "Титана" и была вероятность повторения аналогичной ситуации.

В чем причина выбросов

Этот завод критически нуждается в воде с Северо-Крымского канала, который Украина перекрыла весной 2014 года. Ее использовали, чтобы разбавлять отходы от производства до безопасной концентрации. Сейчас, по мнению экспертов, таких объемов воды, которые можно было бы привлечь к устранению последствий производства, у оккупантов нет.

Для справки

Армянск - город на севере Крыма. Расположен на Перекопском перешейке, соединяющем Крымский полуостров с континентом. На данный момент аннексирован РФ.

Оккупанты минируют завод в Крыму, известный своими опасными выбросами

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