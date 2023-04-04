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Оккупанты минируют поля Запорожской области и готовятся к обороне, - мэр Мелитополя

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты Запорожской области готовятся к обороне и минируют поля вблизи захваченного города Днепрорудное.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Между Михайловкой и Орлянским на севере пока оккупированной части Запорожской области россияне минируют поля", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что местные жители заметили в полях гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. За один раз в течение 10-20 минут вражеская техника может "засеять" противотанковыми минами полосу длиной 1-2 километра.

"В то время, когда наши аграрии засевали на украинских полях высококачественную пшеницу, террористы-оккупанты могут сеять только ненависть и страх. Однако у россиян есть все шансы сами стать удобрением для следующего урожая", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, что из-за анонсированного украинского контрнаступления российские власти в течение последних нескольких недель сосредоточились на возведении новых оборонных сооружений в Крыму.

Украинские военные активизировали наступательные действия на юге Запорожской области. В свою очередь, войска РФ не оставляют попыток перерезать поставки Бахмута в Донецкую область.

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