Оккупанты минируют поля Запорожской области и готовятся к обороне, - мэр Мелитополя

"Между Михайловкой и Орлянским на севере пока оккупированной части Запорожской области россияне минируют поля", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что местные жители заметили в полях гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. За один раз в течение 10-20 минут вражеская техника может "засеять" противотанковыми минами полосу длиной 1-2 километра.

"В то время, когда наши аграрии засевали на украинских полях высококачественную пшеницу, террористы-оккупанты могут сеять только ненависть и страх. Однако у россиян есть все шансы сами стать удобрением для следующего урожая", - добавил мэр Мелитополя.