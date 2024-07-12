Оккупанты минируют гавань возле порта в Новороссийске (видео)

Порт в Новороссийске - важный военный хаб РФ

22 сентября 2023 года украинские Силы обороны нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

После этого российские корабли стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма. Позже стало известно, что РФ перебросила 14 кораблей в Новороссийск.

Но 17 мая 2024 года СБУ и ГУР с помощью дронов атаковавали объекты РФ в Севастополе, Туапсе, Новороссийске. В частности, под удар попал и морской порт. Вскоре партизаны выяснили, что российские оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске после удара.

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