RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты минируют гавань возле порта в Новороссийске (видео)

Фото: оккупанты минируют гавань возле порта в Новороссийске (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские корабли минируют гавань возле порта в Новороссийске (Краснодарский край). Вероятно, оккупанты боятся новых ударов украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" обнаружил четыре больших десантных корабля на траверсе горы Колдун у мыса Мысхако. Агент отметил, что корабли проводят минирование входа в гавань малыми минами якорного типа", - говорится в сообщении.

Корабли РФ минируют гавань возле порта в Новороссийске (t.me/atesh_ua)

Как отмечают партизаны, из-за страха полного уничтожения Черноморского флота украинскими морскими дронами россияне уже добрались и до укрепления Новороссийского морского порта.

"Конечно, маловероятно, что это им поможет", - констатируют в "АТЕШ".

Порт в Новороссийске - важный военный хаб РФ

22 сентября 2023 года украинские Силы обороны нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

После этого российские корабли стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма. Позже стало известно, что РФ перебросила 14 кораблей в Новороссийск.

Но 17 мая 2024 года СБУ и ГУР с помощью дронов атаковавали объекты РФ в Севастополе, Туапсе, Новороссийске. В частности, под удар попал и морской порт. Вскоре партизаны выяснили, что российские оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске после удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине