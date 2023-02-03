RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты из минометов снова обстреляли Черниговскую область

Фото: Оккупанты из минометов снова обстреляли Черниговскую область (mod mil ukr)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 3 февраля, российские захватчики снова атаковали Черниговскую область. Оккупанты для этого использовали миномет 120 калибра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

"Оккупанты не прекращают обстреливать пограничные населенные пункты Черниговской области из миномета", - говорится в сообщении.

С 15:30 до 15:55 поступила информация о 9 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в район населенного пункта Тимоновичи.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в оперативном командовании.

Напомним, что в пятницу, 3 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате было зафиксировано 50 "прилетов".

Ранее сообщалось, что 1 февраля россияне атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). Погибли четыре человека, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧерниговская областьВойна в Украине