Оккупанты из минометов снова обстреляли Черниговскую область

В пятницу, 3 февраля, российские захватчики снова атаковали Черниговскую область. Оккупанты для этого использовали миномет 120 калибра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram .

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в оперативном командовании.

С 15:30 до 15:55 поступила информация о 9 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в район населенного пункта Тимоновичи.

"Оккупанты не прекращают обстреливать пограничные населенные пункты Черниговской области из миномета", - говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу, 3 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате было зафиксировано 50 "прилетов".

Ранее сообщалось, что 1 февраля россияне атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). Погибли четыре человека, еще один получил ранения.

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