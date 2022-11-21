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Войска РФ обстреляли три общины в Сумской области. Живицкий рассказал о разрушениях

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Сумская область, Понедельник 21 ноября 2022 04:28
Войска РФ обстреляли три общины в Сумской области. Живицкий рассказал о разрушениях Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/dmytro.zhyvytskyy)
Автор: Владимир Костырин

В Сумской области обстрелам с территории Российской Федерации подверглись Эсманьская, Белопольская и Шалыгинская общины. В результате вражеских ударов в воскресенье в одной из них есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Для ударов по приграничным общинам Сумской области противник применял артиллерию и минометы.

Так, 20 ноября войска РФ обстреляли Белопольское общество из минометов.

"Было 22 "прилета" по одному из приграничных сел. Как следствие, поврежден дом культуры, пекарня, магазин, линия электропередач и газопровод", - рассказал чиновник..

По Эсманьской общине российские оккупанты вели артиллерийский обстрел. Было зафиксировано 7 "приходов". Обошлось без разрушений.

По Шалыгинской общине военнослужащие РФ выпустили 24 мины. В населенных пунктах тут разрушений также не зафиксировано.

Ранее в Оперативном командовании "Север" сообщили, что 20 ноября в приграничных районах Сумской области в течение второй половины дня было зафиксировано 31 попадание в результате вражеского обстрела.

Также сообщалось, что в воскресенье вечером россияне обстреляли жилой дом в Харьковской области, и под завалами здания могут быть люди.

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