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Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской области

Фото: Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 22 января, российские оккупанты обстреляли из минометов приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Facebook.

Так, с 15:25 до 15:35 стало известно о 8 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в район н.п. Бояро-Лежачи.

"Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне прокремлевские войска нанесли 115 ударов по приграничью Сумской области.

Кроме того, вчера россияне ранили ребенка во время обстрела пограничного села Студенок в Сумской области. Подросток выжил после того, как одна из мин попала в дом.

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