RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в Мелитопольском районе не лечат людей без паспорта РФ, - Федоров

Архивное фото: мелитопольский городской голова Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне на оккупированной территории Мелитопольского района Запорожской области осуществляют медицинский террор в отношении местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

По его словам, оккупанты допускают жителей Мелитопольского района в амбулатории только при наличии кучи бумажек:

  • Российский паспорт;
  • Российская медицинская страховка;
  • Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Оккупанты заявляются, что российская Госдума якобы дала время для жителей захваченных территорий оформить все документы до конца 2024 года.

Фото: Объявление в оккупации (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

"Однако для местных гауляйтеров даже российские законы не писаны: они всячески подгоняют жителей "чем раньше сделаете, тем лучше", - пишет Федоров.

Поэтому без российских документов врачи не оказывают помощь местному населению.

Ситуация в Запорожской области и линии обороны россиян

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали главными пунктами россиян.

Вчера Федоров сообщил, что российские захватчики строят новые защитные сооружения и линии обороны на юге Украины. В частности, массовые работы проводятся вокруг временно оккупированных городов Мелитополь, Токмак, Пологи и Молочанск Запорожской области.

Также россияне на временно оккупированной части Запорожской области не сбавляют темпы по принудительной мобилизации населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМелитопольЗапорожская областьВойна в Украине