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Оккупанты в Мелитополе вербуют школьников в "юнармию", - Генштаб

Фото: Оккупанты в Мелитополе вербуют школьников в "юнармию" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Мелитополе школьников вербуют в ряды "юнармии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В Мелитополе Запорожской области, в местной школе, для детей со всего города якобы на "добровольной основе" планируется принятие присяги "юнармейцев", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на основе того же учебного заведения оккупанты планируют сформировать так называемый "всероссийский корпус спасателей".

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты хотят уничтожить национальную идентичность украинской молодежи на временно захваченных территориях.

Кроме того, российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины продолжают проводить принудительную паспортизацию, в частности среди работников бюджетной сферы, которых также заставляют отказываться от украинского гражданства.

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Генштаб ВСУМелитопольВойна России против Украины