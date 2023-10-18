Оккупанты массово завозят в Евпаторию советские САУ "Гвоздика", - АТЕШ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

"Наш агент сообщает, что в Евпаторию массово завозят САУ 2С1 "Гвоздика", которые также массово и уничтожаются на фронте", - говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что в связи с серьезными потерями в России, оккупанты вынуждены снова прибегать к использованию устаревшей техники, которая не приспособлена для нынешних боевых действий.

"Они отправляют своих солдат на технику, которая с большой вероятностью может сломаться в самый критический момент. Но российский режим не придает большого значения человеческой жизни, даже жизни своих граждан", - добавили в АТЕШ.

Ситуация в Крыму

Напомним, ранее мы сообщали, что российские захватчики обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

К тому же оккупанты стягивают редкие типы РСЗО к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории.

Также недавно партизаны зафиксировали перемещение значительных ресурсов россиян в Джанкой.

Кроме того, российские оккупанты перемещают технику во временно оккупированном Симферополе из-за значительных потерь на фронте.