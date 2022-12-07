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Оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область: есть жертвы и разрушения

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Харьковская область, Среда 07 декабря 2022 09:44
Оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область: есть жертвы и разрушения Фото: оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска, применив артиллерию и системы С-300, массированно атаковали Харьковскую область. Вследствие обстрелов есть жертвы и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, вчера под ударом, в частности, оказался город Купянск. Россияне разрушили здание лицея. При этом во время следующего обстрела города ранения получила 67-летняя жительница. Также в Купянке повреждены хозяйственные постройки и дома.

Кроме того, по Шевченковской общине оккупанты ударили из комплекса С-300. Ракеты попали в Дом культуры и вблизи школы в Боровском.

Как сообщает областной областной Центр экстренной медицинской помощи, в Волчанской общине в результате обстрела погибла женщина 43 лет. Также с ранениями госпитализирован мужчина. Его состояние оценивается как тяжелое.

Фото: последствия вражеских обстрелов Харьковской области (t.me/synegubov)

Напомним, с начала вторжения РФ в Харьковской области российскими военными были убиты более 1600 местных жителей.

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