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Оккупанты массированно обстреляли Херсон, били по жилым районам

Херсон, Суббота 23 декабря 2023 19:11
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Оккупанты массированно обстреляли Херсон, били по жилым районам Фото: оккупанты массированно обстреляли Херсон (dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации массированно обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки в городе началось несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Около 18.00 российские оккупанты нанесли по Херсону массированный удар", - сообщил Мрочко.

По его словам, мощные взрывы прогремели в нескольких районах города, после чего произошло несколько пожаров.

"Враг традиционно избивал по жилым кварталам", - добавил глава ОВА.

Последствия атаки

Глава Херсонской областной военной администрации заявил, что оккупанты ударили о критической инфраструктуре Херсона.

"Произошел порыв на газовых сетях. Возник пожар. Также под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений", - добавил он.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Как рассказывал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 22 декабря, террористы совершили 83 обстрела по территории региона. В общей сложности было выпущено 439 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области.

В результате обстрелов 6 человек получили ранения, среди которых 85-летняя женщина. В ОВА показывали последствия артиллерийских ударов врага по жилым кварталам Херсона.

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