В Мариуполе россияне запустили волну фейков после "референдума": о чем врут оккупанты

Россияне в Мариуполе запустили ряд фейков среди местного населения после проведения так называемого "референдума". Оккупанты таким образом хотят оставить как можно больше людей в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

После "референдума" в Мариуполе увеличилось количество людей, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию или в страны ЕС. Поэтому оккупанты распространяют ложь, чтобы дискредитировать украинские власти.

Так, россияне утверждают, что после "референдума" жители Мариуполя якобы стали гражданами РФ, поэтому в Украине их ждет арест, а ЕС запрещает въезд.

На самом же деле украинцы не несут ответственности за нахождение в оккупации, а незаконное решение России об аннексии не распространяется на жителей города.

Также оккупанты заявят, что Украина якобы объявит коллаборантами тех людей, которые получили "гуманитарку" или работали на разборах завалов. Но эта информация не соответствует действительности.

"Мариупольцы, которые из-за российского плена вынуждены выживать, не являются коллаборантами из-за получения гуманитарной помощи или работы. За исключением руководящих и других должностей, связанных с организацией помощи оккупанту и определенных профессий", - объяснил Андрющенко.