Оккупанты в Луганске используют роддомы как госпитали, усложнив условия для рождения детей

Российские оккупанты продолжают нести большие потери и начали использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В городе Луганск, на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы, захватчики развернули "полевой госпиталь", где лечат своих солдат.
"В связи с использованием противником двух роддомов в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов", - отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, россияне под Скадовском развернули госпиталь в детском саду. Он уже переполнен ранеными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.