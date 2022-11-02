Оккупанты критикуют Путина, который отправил их на войну: перехват разговора

В очередном перехваченном разговоре российский солдат с женой размышляют о войне и ее причинах. Оккупант не понимает, почему находится в Украине и ради чего воюет.

"Ты страну защищаешь, страну идиотов, бл**ь... Чью? Путинскую! Путинский кусок земли от людей, не милостивых к нему", - заявила женщина.

При этом российский военный признается, что ситуация на фронте сложная. Армии РФ не хватает еды и медикаментов.

"Чего они ждут?! Реально, мы все в г**не. Вся эта х***я. Хорошо, что хотя бы живой", - добавила жена оккупанта.