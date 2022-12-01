RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в Крыму заставляют учителей "сбрасываться" на российскую армию, - ЦНС

Фото: оккупанты в Крыму заставляют местных учителей собирать деньги на российскую армию (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты в Крыму имитируют добровольное "волонтерство" в пользу армии РФ и заставляют местных жителей собирать деньги на нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как пишет Центр национального сопротивления, россияне имитируют "добровольческую поддержку" своих военных на временно оккупированных территориях. Так, в Крыму они заставляют учителей местных школ добровольно отказаться от части своей зарплаты для поддержки российской армии, написав на имя директора школы соответствующее заявление.

"Заметим, у РФ нет развитого волонтерского движения, и эта война не является "народной", как ее рисует пропаганда врага. Поэтому враг прибегает к принуждению, чтобы залатать "дыры" в обеспечении своих военных. Однако такие отчаянные меры не изменят положение армии РФ и существенно не улучшает ее обеспечение", - отмечает ЦНС.

Центр обращает внимание крымчан и жителей других временно оккупированных территорий Украины, что враг даже в законодательном порядке не может заставить вас перечислять вашу зарплату. При этом ваш отказ не может быть основанием для увольнения.

"Итак, мы призываем игнорировать противоправные требования руководства учебных заведений", - подчеркивает ЦНС.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Россия вынудила местный бизнес на временно оккупированных территориях Украины платить налоги в Федеральную налоговую службу Российской Федерации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия с 2023 года планирует ввести так называемый "визовый режим" между оккупированными и подконтрольными украинским властям территориями Украины.

Кроме того, во временно оккупированных регионах российские захватчики начали формировать "добровольческие батальоны" из россиян, завозимых из разных регионов РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News