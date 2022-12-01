Оккупанты в Крыму заставляют учителей "сбрасываться" на российскую армию, - ЦНС

Российские оккупанты в Крыму имитируют добровольное "волонтерство" в пользу армии РФ и заставляют местных жителей собирать деньги на нее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как пишет Центр национального сопротивления, россияне имитируют "добровольческую поддержку" своих военных на временно оккупированных территориях. Так, в Крыму они заставляют учителей местных школ добровольно отказаться от части своей зарплаты для поддержки российской армии, написав на имя директора школы соответствующее заявление.
"Заметим, у РФ нет развитого волонтерского движения, и эта война не является "народной", как ее рисует пропаганда врага. Поэтому враг прибегает к принуждению, чтобы залатать "дыры" в обеспечении своих военных. Однако такие отчаянные меры не изменят положение армии РФ и существенно не улучшает ее обеспечение", - отмечает ЦНС.
Центр обращает внимание крымчан и жителей других временно оккупированных территорий Украины, что враг даже в законодательном порядке не может заставить вас перечислять вашу зарплату. При этом ваш отказ не может быть основанием для увольнения.
"Итак, мы призываем игнорировать противоправные требования руководства учебных заведений", - подчеркивает ЦНС.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Россия вынудила местный бизнес на временно оккупированных территориях Украины платить налоги в Федеральную налоговую службу Российской Федерации.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия с 2023 года планирует ввести так называемый "визовый режим" между оккупированными и подконтрольными украинским властям территориями Украины.
Кроме того, во временно оккупированных регионах российские захватчики начали формировать "добровольческие батальоны" из россиян, завозимых из разных регионов РФ.
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