Оккупанты в Крыму ожидают масштабных ударов через несколько дней, - АТЕШ

Как проинформировали украинские подпольщики, их агенты из числа российских военнослужащих рассказали об ожидании вражеских расчетов ПВО "масштабных ударов в период с 24 по 26 февраля".

Партизаны говорят, что российские "ПВОшники" используют "все доступные методы, чтобы не находиться на позициях в эти дни".

"Сообщают, что у них возникают конфликты за возможность уйти в отпуск в указанный период, а отдельные военнослужащие имитируют болезнь, чтобы пойти на обследование в госпиталь", - пишет "АТЕШ".

Также партизаны отмечают, что российское военное командование "осознает критическую уязвимость своих систем противовоздушной обороны". Опасения усилены тем, что ранее враг передислоцировал несколько расчетов с оккупированного украинского полуострова на территорию РФ.

"Подразделения внутренней безопасности уже проводят усиленные контрдиверсионные мероприятия, опасаясь утечек информации о точной дислокации комплексов. И не зря!" - обращают внимание подпольщики.

Также в "АТЕШ" рассказали, что местные жители и сами военные РФ продолжают передавать данные о позициях ПВО в оккупированном Крыму.

"Все идет к тому, что в ближайшее время установок станет еще меньше", - добавляют партизаны.