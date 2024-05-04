Оккупанты прячут технику в Мариуполе из-за ударов ATACMS, - партизаны

"Агенты "АТЕШ" продолжают фиксировать постоянное перемещения военной техники рашистов в оккупированном Мариуполе из-за ударов ATACMS и огромных потерях", - говорится в сообщении.

Россияне стараются спрятать технику из-за ударов ATACMS (t.me/atesh_ua)

При этом партизаны уверяют, что им известны все данные о текущем местоположении практически каждого подразделения и мест, куда оккупанты переместили различные виды вооружений, пытаясь спрятать их.

ATACMS для Украины

Несмотря на то, что с выделением помощи от США для Киева на 60 млрд долларов произошла затяжная пауза, президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности про поставки ракет ATACMS.

В частности, по данным The New York Times, Украине были выделены более 100 ракет большего радиуса действия ATACMS вне вышеуказанного пакета помощи.

При этом в ОК "Юг" отмечали, что на фоне поставок этих ракет, россияне во временно оккупированном Крыму ускоренными темпами занимаются восстановлением существующих систем ПВО.