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Оккупанты прячут технику в Мариуполе из-за ударов ATACMS, - партизаны

Фото: в Мариуполе оккупанты прячут технику от новых ударов ракетами ATACMS (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты, вероятно, боятся новых ударов ракетами ATACMS. В Мариуполе отмечается активное перемещение техники врага, которую он старается спрятать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты "АТЕШ" продолжают фиксировать постоянное перемещения военной техники рашистов в оккупированном Мариуполе из-за ударов ATACMS и огромных потерях", - говорится в сообщении.

 

Россияне стараются спрятать технику из-за ударов ATACMS (t.me/atesh_ua)

При этом партизаны уверяют, что им известны все данные о текущем местоположении практически каждого подразделения и мест, куда оккупанты переместили различные виды вооружений, пытаясь спрятать их.

ATACMS для Украины

Несмотря на то, что с выделением помощи от США для Киева на 60 млрд долларов произошла затяжная пауза, президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности про поставки ракет ATACMS.

В частности, по данным The New York Times, Украине были выделены более 100 ракет большего радиуса действия ATACMS вне вышеуказанного пакета помощи.

При этом в ОК "Юг" отмечали, что на фоне поставок этих ракет, россияне во временно оккупированном Крыму ускоренными темпами занимаются восстановлением существующих систем ПВО.

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