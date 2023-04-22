ВСУ отбили 53 атаки россиян на четырех направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки ВСУ отбили 53 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На местности Республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил русской Федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Леоновка и Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Волфине и Кондратовка – Сумской, а также Гоптовка и Волчанские Хутора на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток, которые прошли, противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия неподалеку от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел. Вражеские обстрелы подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное и Звоновка Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Вблизи Григоровки и Богдановки противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тонечко, Первомайское, Невельское Донецкой области и ряд других.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки отражены атаки противника в районе Марьинки. Вражеские обстрелы снова подверглись Красногоровке, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении минувших суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара. Обстрелял также Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву, Большую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

Среди них – Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта противника.