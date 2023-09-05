Оккупанты хотят провести мобилизацию после псевдовыборов в Луганской области, - АТЕШ

Начальник полиции одного из отделов города в Луганской области сообщил агенту АТЕШ о том, что после так называемых "выборов" в регионе оккупационная власть хочет провести мобилизацию для пополнения рядов Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что эти "выборы" предоставляют им возможность обновить списки и мобилизовать новых людей, которых они как пушечное мясо кидают на убой в войне против Украины.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Но захватчики хотят провести псевдоголосование и на оккупированных землях Украины. Отметим, что на некоторых захваченных территориях уже начали проводить псевдоголосование.

Раньше сообщалось, что россияне ставят жителей населенных пунктов Луганской области на военный учет во время проведения "выборов".

Кроме того, оккупанты разрешают украинцам "голосовать" даже без российского паспорта.

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