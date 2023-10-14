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Оккупанты хотят окружить Купянск. Сырский заявил о новом наступлении врага

Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (t.me/militarymediacenter)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. Оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.

Об этом заявил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

"Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Противник после нанесенных ему потерь через два месяца возобновился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а впоследствии и на Купянском направлении. Идут тяжелые бои", - отметил Сырский.

По словам генерала, главная цель оккупантов - разгром украинских войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол.

"Ежедневно противник совершает десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", - добавил он.

Сырский посетил военные части, работающие в оперативной зоне "Лиман". Генерал встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклад.

"На месте были приняты решения по дальнейшим действиям и решен ряд проблемных вопросов", - подчеркнул командующий.

 

Фото: Сырский побывал на Лимано-Купянском направлении (t.me/militarymediacenter)

Что этому предшествовало

Следует отметить, что летом ситуация на направлении Лиман-Купянск обострилась. Россияне усилили атаки, пытаясь прорваться к реке Оскол. Однако в сентябре аналитики ISW сообщали о замедлении наступления оккупантов на линии Купянск-Кременная.

По словам спикера Восточной группировки войск Евлаша, россияне возобновили штурмы на линии Лиман-Купянск. Как он отмечал, оккупанты начали активнее использовать авиацию.

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