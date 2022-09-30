RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты хотят объединить аннексированные области Украины в один округ

Фото: оккупанты намерены объединить аннексированные области в один округ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

В России четыре оккупированных области Украины намерены объединить в один новый федеральный округ.

Об этом заявил "глава" "администрации" оккупированных Россией районов Запорожской области Евгений Балицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются", - заявил Балицкий.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" об аннексии оккупированных территорий Украины. Российский лидер подписал псевдодокументы с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных регионов Запорожской и Херсонской областей.

Вчера ночью глава Кремля признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы и ожидают на освобождения от РФ.

Также РБК-Украина писало о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский выдвинул главе Кремля Владимиру Путину ультиматум по поводу переговоров. В случае признания фейковых "референдумов" Украина откажется продолжать диалог с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация