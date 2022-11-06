Оккупанты в Херсоне рассылают фейковые сообщения об угрозе обстрела со стороны ВСУ, - Генштаб

Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения из временно занятых территорий Херсонской области.

По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию Крыма с последующим переселением на территорию РФ.

В то же время, в некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают вышки украинских мобильных операторов.

Ситуация на фронтах

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов возле населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

В частности, атаки врага были отражены в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестовое, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опытное, Павловка, Яковлевка и Ямполовка в Донецкой области и Щербаки Запорожской области.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 35 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области и Студенок на Сумщине; на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зыбино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелечья и Уды Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское на Луганщине и Лиман и Торское Донецкой области; на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивановка, Клищеевка, Майорск, Опытное, Соледар, Спирное и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области; на Новопавловском направлении - из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар, Времовка, Павловка и Пречистовка в Донецкой области; на Запорожском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Железнодорожного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области. На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения.

Подтверждено поражение противника за предыдущие дни на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей.

Так, в населенном пункте Чулановка Херсонской области нанесен удар по району сосредоточения подразделения оккупантов.

В населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил российской федерации, уничтожены до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих.

В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск.

Напомним, что украинские военные поразили переправу оккупантов в Херсонской области.

Также ВСУ отразили атаки врага в районе 14 населенных пунктов.

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