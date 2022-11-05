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Оккупанты не готовы к зиме и жалуются на плохое обеспечение: перехват разговора

Фото: оккупанты жалуются, что не готовы к зиме (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска не имеют соответствующего оборудования и обеспечения для зимы. Враги жалуются на постоянные обстрелы и большое количество раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре российский военный, который сейчас находится в Луганской области, рассказал о бесперспективности дальнейших военных действий России.

Оккупант отметил, что украинские защитники постоянно обстреливают их позиции артиллерией. Также ВСУ применяют дроны для разведки и атак.

"Видишь дрон летит. Х**к яичко сбрасывают на тебя. Бум! Четыре человека 300-ые", - сказал оккупант.

При этом он жалуется, что у украинских войск лучшее оборудование и обеспечение, а российская армия не готова к зиме.

"Я тебе больше скажу. У них на много-много лучше, чем у нас. Они 8 лет окапывались здесь, а им пох*ю на эту зиму! У них тепляки (тепловизоры - ред.), ночники. А у нас них*я ", - отметил оккупант.

Также солдат жалуется, что российская артиллерия плохо работает, поэтому часто бьет по оккупантам.

Напомним, ВСУ с начала войны уничтожили уже более 75 тысяч оккупантов, за минувшие сутки защитники ликвидировали еще 600 солдат РФ.

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