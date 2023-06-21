Оккупанты дважды целились ракетами по зданию ГУР, последний раз в мае, - The Economist

Россия по меньшей мере дважды пыталась ударить ракетами по зданию Главного управления разведки Минобороны в Киеве. В последний раз это произошло в мае 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

По данным издания, оккупанты целились ракетами по зданию ГУР на Рыбальском острове в Киеве в марте 2022 года и в мае этого года. Украинские разведчики в комментарии рассказали, что первая атака РФ "парализовала" многих.

"Офицеры вспоминают террор, когда падали ракеты, вылетали окна и обваливались полуразрушенные здания. Люди, ожидавшие в приемной встречи со своим шефом, упали на пол", - пишет The Economist.

Собеседники издания вспоминают, что вскоре дверь кабинета открылась, оттуда вышел руководитель ГУР Кирилл Буданов и сказал: "Все хорошо".

"Он отряхнулся от пыли, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения", - вспоминают неназванные офицеры разведки.

The Economist утверждает, что 29 мая 2023 россияне пытались атаковать штаб-квартиру ГУР баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами. Они чуть не попали в офис и автомобильный мост, беспилотники повредили другое здание. Тогда силы ПВО сбили в районе Киева 11 ракет.

Издание отмечает, что после этого российский диктатор Владимир Путин похвастался "точным ударом", а российские пропагандисты заявили, что Буданова эвакуировали в Германию с ранением и он якобы впал в кому.

Однако The Economist отмечает, что ни одно из этих утверждений не соответствует действительности.

Российские фейки

Напомним, недавно российские СМИ распространили информацию о якобы тяжелом ранении руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Пропагандисты утверждали, что разведчик находится в коме и его якобы эвакуировали в Германию. Позже немецкие СМИ опровергли эту информацию.

Сам Буданов недавно прокомментировал российские фейки. Он назвал их "недоработанными" и "смешными".

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