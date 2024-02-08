Оккупанты дважды ракетами ударили по Авдеевке: погибла женщина, повреждены дома

Российская армия сегодня, 8 февраля, ракетами ударила по Авдеевке в Донецкой области. В результате этого погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина .

"Еще 1 человек погиб от рук россиян в Авдеевке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня днем россияне дважды нанесли по городу ракетные удары. В результате этого погибла 72-летняя женщина, повреждены 2 дома.

"В Авдеевке до сих пор остаются более 900 жителей - каждый из них ежедневно подвергает себя смертельной опасности", - написал глава области.

Бои за Авдеевку

С начала октября российские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно возросли в последнее время. Но не назвал конкретные цифры.

Начальник Авдеевской городской военной администрации (ГВА) Виталий Барабаш заявил, что в подвалах разбитых домов в городе остаются гражданские, но спасти их невозможно.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.