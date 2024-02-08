ua en ru
Чт, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты дважды ракетами ударили по Авдеевке: погибла женщина, повреждены дома

Авдеевка, Четверг 08 февраля 2024 17:13
UA EN RU
Оккупанты дважды ракетами ударили по Авдеевке: погибла женщина, повреждены дома Архивное фото: Оккупанты дважды ракетами ударили по Авдеевке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 8 февраля, ракетами ударила по Авдеевке в Донецкой области. В результате этого погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Еще 1 человек погиб от рук россиян в Авдеевке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня днем россияне дважды нанесли по городу ракетные удары. В результате этого погибла 72-летняя женщина, повреждены 2 дома.

"В Авдеевке до сих пор остаются более 900 жителей - каждый из них ежедневно подвергает себя смертельной опасности", - написал глава области.

Бои за Авдеевку

С начала октября российские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно возросли в последнее время. Но не назвал конкретные цифры.

Начальник Авдеевской городской военной администрации (ГВА) Виталий Барабаш заявил, что в подвалах разбитых домов в городе остаются гражданские, но спасти их невозможно.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Авдеевка Донецкая область Война в Украине
NEWS
Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ
Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить