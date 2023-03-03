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Оккупанты дважды за ночь обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии

Фото: оккупанты дважды за ночь обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные из ствольной артиллерии сегодня ночью, 3 марта, несколько раз обстреляли Марганецкую громаду Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Дважды ночью враг обстрелял Никопольщину. Оккупанты ударили по Марганецкой громаде, выпустив с десяток снарядов. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении главы облсовета.

По его словам, в настоящее время территория района обстрела обследуются, уточняются последствия атак уточняются. Во всех других районах области было тихо.

Напомним, что вчера, 2 марта, российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив жилые дома, ЛЭП и водопровод.

Ранее сообщалось, что в среду, 1 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и убили поголовье животных.

Кроме того, во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области из артиллерии.

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НикопольДнепропетровская областьВторжение России в Украину