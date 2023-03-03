Оккупанты дважды за ночь обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии

Российские военные из ствольной артиллерии сегодня ночью, 3 марта, несколько раз обстреляли Марганецкую громаду Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Дважды ночью враг обстрелял Никопольщину. Оккупанты ударили по Марганецкой громаде, выпустив с десяток снарядов. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении главы облсовета.
По его словам, в настоящее время территория района обстрела обследуются, уточняются последствия атак уточняются. Во всех других районах области было тихо.
Напомним, что вчера, 2 марта, российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив жилые дома, ЛЭП и водопровод.
Ранее сообщалось, что в среду, 1 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и убили поголовье животных.
Кроме того, во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области из артиллерии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.