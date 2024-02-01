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Россияне атаковали дроном бригаду "скорой" под Бериславом

Херсон, Четверг 01 февраля 2024 14:30
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Россияне атаковали дроном бригаду "скорой" под Бериславом Фото: россияне атаковали дроном бригаду "скорой" под Бериславом (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали бригаду скорой помощи в Бериславском районе Херсонской области. К счастью, медики не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Событие случилось в Бериславском районе. Враг ударил из беспилотника по возвращавшимся с вызова медикам", - говорится в сообщении.

Автомобиль, по данным ОВА, получил повреждения.

"К счастью, врачи не пострадали", – констатировали в администрации.

Обстрелы бригад скорой помощи в Херсонской области

Российские войска с постоянной периодичностью обстреливают бригады скорой помощи в Украине. Часто подобные случаи происходят в Херсонской области. Например, 15 января, российские войска атаковали пункт "скорой" в Станиславе Херсонской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, несколько таких случаев произошли и в прошлом году. Например, российские оккупанты обстреляли автомобиль "скорой помощи" в Николаевке Бериславского района 18 сентября. 7 апреля российские военные обстреляли карету скорой помощи в Бериславе, в результате чего пострадали два фельдшера.

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Херсон Херсонская область
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