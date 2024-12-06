Оккупанты с дрона атаковали "скорую" в пригороде Херсона: ранены медики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую облпрокуратуру .

"В результате сброса взрывного устройства на автомобиль скорой медицинской помощи, пострадали двое медицинских работников", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 декабря российские военные совершили очередную атаку на Антоновку с помощью беспилотника.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают ерсон, пригород областного центра и правобережье области после того, как указанные территория ВСУ вернули под контроль во время наступательной кампании осенью 2022 года. Именно тогда, в частности, ВСУ освободили Херсон.

При этом, несмотря на возврат контроля Украины над частью региона, россияне постоянно атакуют местных жителей, спасателей, полицейских, вречей с дронов. Как ранее отмечал глава ОВА Александр Прокудин, РФ атаками по гражданским в Херсоне тренирует своих операторов дронов.

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