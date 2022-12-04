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Оккупанты на Донбассе атаковали морпехов запрещенным оружием (видео)

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Украина, Воскресенье 04 декабря 2022 13:36
Оккупанты на Донбассе атаковали морпехов запрещенным оружием (видео) Фото: оккупанты на Донбассе атаковали морпехов гранатами "К-51" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты использовали запрещенное химическое оружие на Донбассе. Речь идет об аэрозольных гранатах "К-51", сбрасывают на позиции ВСУ их с дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.

"Государство-террорист использует запрещенное химическое оружие - аэрозольные гранаты "К-51", - говорится в сообщении.

Как рассказывают военные, хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбрасывают на ВСУ на востоке.

"Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты", - добавляют в ВМС ВСУ.

Как сообщалось, гранаты "К-51" российские оккупанты используют против ВСУ не впервые.

Напомним, в перехвате ГУР российские оккупанты хвастаются, что используют против ВСУ запрещенные фосфорные снаряды. Также они уверены, что воюют в Украине с НАТО.

Также бригады "скорых" начали обучать оказанию помощи при химической и ядерной опасностях.

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