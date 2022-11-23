Оккупанты хвастаются, что используют запрещенные фосфорные снаряды: перехват

Российские оккупанты хвастаются, что используют против ВСУ запрещенные фосфорные снаряды. Также они уверены, что воюют в Украине с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре военнослужащий 488 полка российской воинской части 13121 рассказывает отцу о ситуации под Кременной Луганской области. По его словам, то, что показывают российские СМИ, не соответствует действительности.

"Наши, говорю, фосфором еще бросают. Ну, чтобы выжигать их там - 4 тысячи градусов... Этим огнем и падает потихоньку вниз. Там даже кто в укрытии - все выгорает", - сказал оккупант.

При этом отец отметил, что такого российское телевидение не показывает. Россияне считают, что в Украине они сражаются с бойцами НАТО, а Польша якобы "хочет забрать у Украины Калининград".

"Воюем не с Украиной, а, считают, с Америкой... Польша, наверное, тоже что-нибудь хочет у них какую-то территорию забрать. Что у них? Калининград они хотят забрать", - рассуждают россияне.