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Оккупанты хвастаются, что используют запрещенные фосфорные снаряды: перехват

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Украина, Среда 23 ноября 2022 10:37
Оккупанты хвастаются, что используют запрещенные фосфорные снаряды: перехват Фото: россияне хвастаются, что обстреливают ВСУ фосфорными снарядами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты хвастаются, что используют против ВСУ запрещенные фосфорные снаряды. Также они уверены, что воюют в Украине с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре военнослужащий 488 полка российской воинской части 13121 рассказывает отцу о ситуации под Кременной Луганской области. По его словам, то, что показывают российские СМИ, не соответствует действительности.

"Наши, говорю, фосфором еще бросают. Ну, чтобы выжигать их там - 4 тысячи градусов... Этим огнем и падает потихоньку вниз. Там даже кто в укрытии - все выгорает", - сказал оккупант.

При этом отец отметил, что такого российское телевидение не показывает. Россияне считают, что в Украине они сражаются с бойцами НАТО, а Польша якобы "хочет забрать у Украины Калининград".

"Воюем не с Украиной, а, считают, с Америкой... Польша, наверное, тоже что-нибудь хочет у них какую-то территорию забрать. Что у них? Калининград они хотят забрать", - рассуждают россияне.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили уже 85 410 российских оккупантов.

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