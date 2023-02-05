Оккупанты за сутки 17 раз обстреляли Сумскую область

Российские военные за последние сутки из минометов обстреляли несколько населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Сумской областной военной администрации.
Как рассказали в ведомстве, в течение дня россияне обстреляли три территориальных общества - Эсманьскую, Середино-Будскую и Дружбовскую. Было зафиксировано 17 прилетов.
"Эсманьская община: около 9.00 утра россияне сбросили на общину 1 мину", - говорится в сообщении.
А вот в Середино-Будской общине в 13:00 враг бил тоже из минометов. Там зафиксировано четыре прилета.
"Дружбовское общество: с 13.40 зафиксировано около 12 одиночных автоматных очередей в направлении одного из сел общества", - сообщили в ОВА.
К счастью, во время обстрелов никто из мирного и военных - не пострадал.
Напомним, что в четверг, 2 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области. Всего было зафиксировано 120 "прилетов".
Кроме того, 1 февраля россияне атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). Погибли четыре человека, еще один получил ранения.
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