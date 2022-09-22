Оккупанты в "ДНР" планируют задействовать детей в "референдуме": СБУ узнала детали

По данным правоохранителей, захватчики при помощи неполнолетних граждан Украины хотят расширить "электроральную базу" поддержки аннексии неподконтрольной Киеву части Донецкой области.

Сотрудники СБУ перехватили документы оккупантов, в которых указывается, что для поддержки "референдума" планируют задействовать местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет. При этом отмечается, что для усиления контроля за "явкой" детей должны будут сопровождать к "избирательным участкам" их родители или опекуны.

В СБУ добавляют, что к "голосованию" также привлекут семьи с Донецкой области, которые имеют местную регистрацию, но временно выехали в РФ.

Украинские правоохранители уже установили личности всех организаторов незаконной деятельности, установили их местонахождение и задокументировали преступления. В данное время продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.