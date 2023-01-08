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Оккупанты за день нанесли рекордное количество ударов по Сумской области

Фото: Оккупанты за день нанесли рекордное количество ударов по Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За воскресенье, 8 января, российские войска нанесли 144 удара по приграничью Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"144 удара нанесла российская армия в течение дня по территории Сумской области. В частности, под обстрелами были Эсманьская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская общины", - сообщил он.

В частности, российские войска обстреляли:

  • Эсманьскую громаду четыре раза из минометов, "Града" и ствольной артиллерии. В общей сложности было 44 прилета. В результате значительно повреждены четыре частных дома местных, также школа и сельский клуб.
  • Миропольскую громаду из минометов и артиллерии. Всего зафиксировано 42 прилета. Вражеские снаряды повредили пять жилых домов и местную ферму.
  • Новослободскую громаду из минометов 120 мм калибра, было 11 прилетов.
  • Белопольскую громаду из минометов, зафиксировано 29 прилетов. Взрывы разрушили один жилой дом.
  • Хотинскую громаду. В результате 18 вражеских мин разорвались на территории области.

"Во всех случаях – без жертв и пострадавших", - сообщил Живицкий.

Напомним, 4 января российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Всего за день вражеские войска нанесли 55 ударов.

Также массированный обстрел Сумской области был зафиксирован в ночь на 3 января.

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