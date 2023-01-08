Оккупанты за день нанесли рекордное количество ударов по Сумской области

За воскресенье, 8 января, российские войска нанесли 144 удара по приграничью Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"144 удара нанесла российская армия в течение дня по территории Сумской области. В частности, под обстрелами были Эсманьская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская общины", - сообщил он.
В частности, российские войска обстреляли:
"Во всех случаях – без жертв и пострадавших", - сообщил Живицкий.
Напомним, 4 января российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Всего за день вражеские войска нанесли 55 ударов.
Также массированный обстрел Сумской области был зафиксирован в ночь на 3 января.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.