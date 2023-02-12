Оккупанты за день трижды обстреляли Никопольский район: в ОВА рассказали о жертве и раненых

"Под вражеский огонь попали Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Один человек погиб, еще два - пострадали", - рассказал чиновник.

Лысак отметил, что захватчики обстреляли Никополь утром.

"Погибла 53-летняя женщина. По уточненной информации, ранения получили два человека. Это пенсионерки 88 и 76 лет. Первая сейчас на амбулаторном лечении, вторая - госпитализирована", - указал глава ОВА.

Повреждены 6 многоэтажек, водоканал и здание колледжа.

После обеда россияне атаковали Марганецкую громаду. Там обошлось без жертв и пострадавших.

Однако повреждены 20 частных домов, 3 легковых автомобиля, столько же линий электропередач и газопровод. Разрушены два хозяйственных постройки, еще полтора десятка - изуродованы.

В Мировской громаде - без пострадавших. Территорию обследуют сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: Оккупанты за день трижды обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)