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Оккупанты за день трижды обстреляли Никопольский район: в ОВА рассказали о жертве и раненых

Фото: Оккупанты за день трижды обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в течение 12 февраля трижды атаковали Никопольский район Днепропетровской области из ствольной артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Под вражеский огонь попали Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Один человек погиб, еще два - пострадали", - рассказал чиновник.

Лысак отметил, что захватчики обстреляли Никополь утром.

"Погибла 53-летняя женщина. По уточненной информации, ранения получили два человека. Это пенсионерки 88 и 76 лет. Первая сейчас на амбулаторном лечении, вторая - госпитализирована", - указал глава ОВА.

Повреждены 6 многоэтажек, водоканал и здание колледжа.

После обеда россияне атаковали Марганецкую громаду. Там обошлось без жертв и пострадавших.

Однако повреждены 20 частных домов, 3 легковых автомобиля, столько же линий электропередач и газопровод. Разрушены два хозяйственных постройки, еще полтора десятка - изуродованы.

В Мировской громаде - без пострадавших. Территорию обследуют сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: Оккупанты за день трижды обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, в Днепропетровской области ночь на 12 февраля прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов.

К слову, 11 февраля российские захватчики атаковали 3 громады Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.

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НикопольДнепропетровская область