Оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Сумской области: подробности

Российские войска вновь обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. По двум общинам враг ударил из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Вследствие вражеских атак жертв и разрушений нет.

При этом утром 27 декабря враг открыл огонь из самоходных артиллерийских утсановок по Зноб-Новгородской общине - 2 "прилета".

Так, вчера вечером россияне из САУ обстреляли Середино-Будскую общину. Там зафиксировали 4 "прилета".

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли удары по трем общинам Сумской области из минометов и артиллерии. Всего враг нанес 23 удара.

Кроме того, 24 декабря из-за атак оккупантов в регионе были повреждены линии электропередач и инфраструктурные объекты.

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