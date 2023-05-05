Оккупанты в очередной раз обстреляли границу Черниговской области

"По состоянию на 20:00 5 мая российские войска еще 6 раз обстреляли приграничье Черниговской области", - сказано в сообщении.

Так, с 13:05 до 13:40 зафиксировано 22 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Блешня.

С 15:11 до 15:32 зафиксировано 6 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Леоновка. Также там был обстрел с 16:15 до 17:00 зафиксировано 9 приходов, вероятно из минометов 120 мм.

Около 17:11 оккупанты в третий раз обстреляли границу в районе населенного пункта Леонивка. Там зафиксировано 4 прихода, вероятно НАР с вертолета.

С 17:54 до 17:56 зафиксировано 2 прихода, вероятно из минометов 120 мм, в районе населенного пункта Железный Мост.

С 19:13 до 19:15 зафиксировано 5 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Леонивка.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала" - доложили в ведомстве.