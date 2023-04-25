ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне продолжают использовать больницы на ВОТ в военных целях, - Генштаб

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 07:15
Россияне продолжают использовать больницы на ВОТ в военных целях, - Генштаб Фото: россияне используют больницы в военных целях (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне в очередной раз используют гражданскую инфраструктуру на временно оккупированных территориях в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Для оказания медицинской помощи своим раненым российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области", - отметили в Генштабе.

Так, в городе Хрустальный оккупанты развернули военный госпиталь и оказывают медицинскую помощь своим раненым на территории городской больницы.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла и в Голубовке Луганской области.

Также Генштаб сообщал, что 24 апреля ВСУ отразили 43 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Генштаб ВСУ
NEWS
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России