Россияне продолжают использовать больницы на ВОТ в военных целях, - Генштаб

Россияне в очередной раз используют гражданскую инфраструктуру на временно оккупированных территориях в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Так, в городе Хрустальный оккупанты развернули военный госпиталь и оказывают медицинскую помощь своим раненым на территории городской больницы.

"Для оказания медицинской помощи своим раненым российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области", - отметили в Генштабе.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла и в Голубовке Луганской области.

Также Генштаб сообщал, что 24 апреля ВСУ отразили 43 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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