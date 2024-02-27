Оккупанты строят железную дорогу в районе Мариуполя (видео)

Оккупанты не оставляют попыток соединить временно захваченный Мариуполь с временно оккупированным Донецком. Под Мариуполем уже проложены шпалы и готовы перегоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Состояние строительства железной дороги на северо-востоке от Мариуполя визуально выглядит так. Уже готовы не только переезды и по большинству на перегоне от Иловайска до Гранитного проложены шпалы", - рассказал он.

Рядом, по словам советника мэра, россияне строят развилку непосредственно на юг в сторону Мариуполя, то есть, в случае неуспеха с мостом возле Гранитного, пойдут более сложным путем прямого протягивания ветки в Мариуполь, а там через Мариуполь (Сартана) врежутся в железную дорогу "Мариуполь". Волноваха-Донецк".

"Так у нас на глазах строится резервный путь снабжения, который по окончании легко трансформируется в основной с учетом наличия порта и крупных сортировочных станций в Мариуполе", - отметил Андрющенко.

Что известно о строительстве РФ железнодорожного сообщения между Мариуполем и Донецком?

В конце января 2024 года под Волновахой произошел прилет в район строительства распиаренного оккупантами железнодорожного сообщения, которое должно было соединить между собой захваченные Мариуполь, Волноваху и Донецк. Тогда Андрющенко говорил, что "это не просто точка", а "жирный крест на потенциале железной дороги из России минимум на 2024 год".

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они уже начали обустраивать железнодорожный мост возле с. Гранитное через реку Кальмиус.

Как писало РБК-Украина ранее, российские оккупанты готовятся к потере своих логистических путей, поэтому хотят построить новую железнодорожную ветку из Ростова-на -Дону через временно захваченные украинские города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь у побережья Азовского моря - в Крым. Параллельно Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов.