RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты строят эшелону оборону вокруг Мариуполя: теперь укрепляются деревьями

Фото: оккупанты строят деревянные укрепления вокруг Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают строить эшелону оборону вокруг Мариуполя. Теперь вместо "зубов дракона" оккупанты возводят деревянные укрепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Местные жители в четверг, 26 апреля, зафиксировали перемещение российских грузовиков в направлении Мангушского района и Бердянска.

"Нагружены деревом для строительства фортификаций. Количество самих фортификаций растет по всем направлениям", - отмечает Андрющенко.

По его словам, с начала недели оккупанты начали расселение в свободные дома в селах к северу от Мариуполя. Россияне заявляют, что там будет размещаться так называемый "корпус обороны Мариуполя от нацистов".

Фото: оккупанты строят деревянные укрепления вокруг Мариуполя (t.me/andriyshTime)

Напомним, российские оккупанты давно начали строить оборонительные укрепления вокруг Мариуполя и Бердянска. Россияне стягивали так называемые "зубы дракона" - железобетонные конструкции, которые использовали еще во времена Второй мировой войны, чтобы воспрепятствовать движению танков или мотопехоты.

Также россияне начали маскировать военную технику в Мариуполе баннерами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegramє

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольДонецкая областьВойна в УкраинеВойна России против Украины