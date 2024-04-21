Россия будет усиливать обстрелы Украины, - Воздушные силы

"Конечно, он (враг, - ред.) будет интенсифицировать удары по нашей территории. Будет пытаться выбить энергетическую, критическую инфраструктуру, насколько это возможно. Однако мы должны понимать, что некоторых ракет у врага достаточно много осталось, а некоторые ракеты врагу приходится буквально с конвейера выпускать и уже применять по нашей территории", - заявил Евлаш.

Спикер добавил, что Украине нужно держаться и отражать вражеские атаки к поставкам систем ПВО разных типов и самолетов F-16.