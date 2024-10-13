Оккупанты будут подавать воду по часам в Донецк и Макеевку, - ЦНС

По данным информационного ресурса, начиная с 14 октября, то есть завтра? воду в вышеуказанных населенных пунктах будут подавать по несколько часов раз в два дня. Оккупанты объясняют это плановым работами.

Однако на самом деле причина отсутствия воды в кранах жилья другая. Она связана с преступной деятельностью оккупационной администрации в работе местных водоканалов, и ни одни обещания решить кризис не подкреплены реальными делами.

"Более того, средства, которые Кремль выделяет на восстановление уничтоженного им Донбасса, дерибанятся на уровне местных гауляйтеров и коллаборантов", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что данный гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях Донбасса в том числе вызван тем, что оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.