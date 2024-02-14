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Оккупанты баллистикой ударили по Николаевке в Донецкой области: погибли две женщины

Архивное фото: Оккупанты баллистикой ударили по Николаевке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня, 14 февраля, ударили по Николаевке в Донецкой области. В результате обстрела погибли две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Город попал под обстрел около 14 часов - в зоне поражения оказалась жилая застройка", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на данный момент известно о двух погибших женщинах - 62 и 74 лет. Кроме того, один человек получил ранения.

Фото: Последствия удара (facebook.com/vadym.filashkin)

"Окончательные последствия обстрела устанавливаем", - написал Филашкин.

Также в эфире национального телемарафона глава области сообщил, что враг бил баллистикой.

Обстрел Селидово в Донецкой области

Напомним, ночью Донецкая ОВА сообщила, что российские оккупанты обстреляли город Селидово. В результате удара пострадала пятиэтажка, было разрушено 12 квартир в одном подъезде.

Позже стало известно, что россияне во второй раз за ночь ударили по городу. В результате атаки был поврежден корпус больницы, вспыхнул пожар.

По состоянию на утро количество жертв и пострадавших возросло. Известно, что погибли три человека, 12 получили ранения.

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