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Оккупанты атаковали Торецк из артиллерии: есть жертва и раненые

Фото: оккупанты атаковали Торецк из артиллерии 4 февраля, есть жертва и раненые (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия обстреляла Торецк Донецкой области 4 февраля. Один человек погиб, двое ранены.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Так, около часа дня россияне обстреляли Торецк из артиллерии - попали в жилую застройку.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшнего обстрела Торецкого", - констатировал Филашкин.

По данным главы ОВА, раненые доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Обстрелы Торецка Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают Торецк. Так, 28 ноября 2023 года российские войска ударили из авиации по шахте в Торецке. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины - работницы, которые находились в одной из мастерских. Позже число раненых возросло до пяти.

Буквально через два дня, 30 ноября, российские войска ранили троих жителей Торецка, ожидавших "гуманитарку". Город оккупанты обстреляли из миномета.

А 21 декабря 2023 года армия РФ сбросила две авиабомбы на Торецк. Погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

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Донецкая областьТорецк