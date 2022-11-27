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В Харьковской области в результате взрывов боеприпасов ранены два человека

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Харьков, Воскресенье 27 ноября 2022 22:00
В Харьковской области в результате взрывов боеприпасов ранены два человека Фото: в Харьковской области люди получили ранения в результате взрыва боеприпасов (GettyImage)
Автор: Константин Широкун

В Харьковской области сегодня, 27 ноября, два человека получили ранения в результате взрывов боеприпасов, им оказана медицинская помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу национальной полиции в Харьковской области.

"Около 14:30 56-летнийр житель села Кочубеевка получил травму ноги. Мужчина в собственном дворе наступил на предмет, который внешне похож на мину", — сообщили в полиции Харьковской области.

Ранения также получил и 62-летний мужчина. По словам полицейских, он был ранен при попытке самостоятельно демонтировать "растяжку" в лесопосадке возле села Николаевка.

Ранее мы писали, что российские оккупанты, убегая из Харьковской области, оставили минный коридор. Украинские защитники нашли его и обезвредили.

Напомним, ранее военные показали, как оккупанты заминировали здание СБУ в Херсоне. Россияне установили мину даже под принтер.

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