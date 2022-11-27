В Харьковской области в результате взрывов боеприпасов ранены два человека
В Харьковской области сегодня, 27 ноября, два человека получили ранения в результате взрывов боеприпасов, им оказана медицинская помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу национальной полиции в Харьковской области.
"Около 14:30 56-летнийр житель села Кочубеевка получил травму ноги. Мужчина в собственном дворе наступил на предмет, который внешне похож на мину", — сообщили в полиции Харьковской области.
Ранения также получил и 62-летний мужчина. По словам полицейских, он был ранен при попытке самостоятельно демонтировать "растяжку" в лесопосадке возле села Николаевка.
Ранее мы писали, что российские оккупанты, убегая из Харьковской области, оставили минный коридор. Украинские защитники нашли его и обезвредили.
Напомним, ранее военные показали, как оккупанты заминировали здание СБУ в Херсоне. Россияне установили мину даже под принтер.
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