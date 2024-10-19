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Оккупанты атаковали Полтавскую область дронами: в ОВА рассказали о последствиях

Полтава, Суббота 19 октября 2024 14:46
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Оккупанты атаковали Полтавскую область дронами: в ОВА рассказали о последствиях Фото: оккупанты атаковали Полтавскую область дронами 19 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Полтавскую область в ночь на 19 октября. Есть повреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"Враг снова атаковал Полтавскую область БПЛА", - рассказал он.

В частности, в Лубенском районе повреждения получили два частных здания.

"К счастью, без пострадавших. Все соответствующие службы работают. Сигналы воздушной тревоги не игнорируйте. Обязательно в это время находитесь в укрытиях. Берегите себя и близких", - отметил Пронин.

Атака РФ по Украине

В ночь на 19 октября Россия снова запустила по Украине дроны и ракеты. В общей сложности в Воздушных силах насчитали более 100 дронов и ракет.

В частности, в Черкасской области был атакован объект критической инфраструктуры, есть жертва и раненый, а в Сумской и Черниговской областях - объекты энергетики, В Сумской области были введены графики отключения света.

Кроме того, в Шостке Сумской области РФ ударила по пожарной части, 8 человек ранены, в том числе спасатели.

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