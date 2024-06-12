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Из-за атаки дронов в Днепропетровской области пострадала семья с ребенком

Днепр, Среда 12 июня 2024 09:40
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Из-за атаки дронов в Днепропетровской области пострадала семья с ребенком Фото: из-за атаки дронов в Днепропетровской области пострадала семья с ребенком
Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области из-за падения обломков сбитых дронов в ночь на 12 июня пострадала семья с ребенком.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"К сожалению, атака оккупантов не прошла и без последствий. В Синельниковском районе пострадала семья", - рассказал он.

В частности, по данным ОВА, у 13-летнего мальчика - острая реакция на стресс.

"У мужчины 39 лет и женщины 40 лет - резаные раны. Им оказали медпомощь, будут лечиться амбулаторно. Повреждены 9 частных домов", - добавил Лысак.

Атака РФ по Украине

В ночь на 12 июня российские войска запустили 30 ракет и дронов по Украине. ПВО сбила практически все вражеские цели, кроме ракеты "Искандер".

При этом, без последствий не обошлось. Во время масштабной воздушной тревоги взрывы гремели в Киеве, а в Киевской области один человек пострадал после падения обломков, на промышленном объекте начался пожар.

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