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Оккупанты атаковали Купянский район с дрона: ранен водитель "скорой"

Фото: оккупанты атаковали Купянский район с дрона 13 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на село Петропавловка Купянского района Харьковской области 13 апреля. Ранен водитель "скорой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

По данным следствия, 13 апреля, около 13:30, оккупанты сбросили боеприпас с FPV-дрона на с. Петропавловка Купянского района.

"Получил ранение водитель бригады экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Купянска

Российские войска постоянно атакуют Купянск и район Харьковской области. В частности, 12 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск-Узловой и одно из сел Купянского района. Один человек погиб, двое людей пострадали.

Уже поздним вечером 12 апреля российские войска обстреляли центр города Купянска Харьковской области. Начался пожар, два человека получили ранения.

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