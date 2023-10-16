Оккупанты атаковали Хмельницкую область "шахедами": в ОВА рассказали о последствиях

"Этой ночью враг атаковал Хмельнитчину "шахедами", - рассказал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, в области активно работали силы ПВО.

"Разрушений и пострадавших нет", - констатировал Тюрин.

Обстрел Украины

Ночью в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Зафиксированы полеты ракет и атака дронов. В частности, ПВО работала в Хмельницком, где сообщалось о взрывах во время тревоги. Кроме этого, во время ночного обстрела Полтавской области пострадали трое местных, в том числе ребенок.

Во время ночной атаки по Украине ПВО сбило 11 российских дронов-камикадзе и две ракеты Х-59. При этом РФ запустила по Украине "Искандер", 12 БПЛА и пять ракет Х-59.